Soziales : Wie man jetzt das neue Wohngeld beantragt – und warum es Monate bis zur Auszahlung dauern kann

Interview Trier Das neue Wohngeld soll viel mehr Menschen helfen, ihre Wohnung zu bezahlen. Es ist auch höher als früher. Wir erklären, wie man es beantragt, wer berechtigt ist und was sich ändert.

Bisher kamen viele Menschen trotz knapper Rente oder kleinen Einkommens über die Runden. Man ist ja bescheiden und will lieber auch gar keine Hilfe vom Staat. Aber jetzt, wo Gas und Strom das Doppelte kosten und auch im Supermarkt alles so teuer ist, reicht das Geld vielleicht einfach nicht mehr. Jenen, die es kaum mehr schaffen, Miete oder Hypotheken zu bezahlen, soll das neue Wohngeld helfen. Es ist großzügiger als jemals zuvor und viel mehr Menschen können davon profitieren.

Wer hat Anspruch auf Wohngeld?

Wer bekommt kein Wohngeld?

Wo und wie beantrage ich das Wohngeld?

Seit dem 1. Januar kann man die neue Unterstützung bei den Wohngeldbehörden der Stadt Trier und der vier Landkreise der Region beantragen. Vordrucke findet man auf den Webseiten der Kommunen oder des rheinland-pfälzischen Familienministeriums . Wer zur Miete wohnt, beantragt einen „Mietzuschuss“, wer eine Immobilie besitzt, beantragt einen „Lastenzuschuss“. Nach Auskunft der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm kann der Antrag aber auch erst einmal formlos per Mail, Fax oder telefonisch gestellt werden. So kann man ohne großen Aufwand sicherstellen, dass das Geld (nach der Bewilligung) rückwirkend schon für diesen Monat ausgezahlt wird. Zwingend erforderlich seien auch bei einem formlosen Antrag Datum, Name, Vorname, Anschrift „sowie der Wille, für einen bestimmten Wohnraum Wohngeld zu beantragen“. Die nötigen Nachweise können nachgereicht werden.

Welche Unterlagen benötigt das Amt?

Was ändert sich?

Wie finde ich heraus, ob ich Anspruch auf Wohngeld habe?

Dabei helfen kann der Wohngeldrechner der Bundesregierung. Die Rechnung ist laut Verbraucherzentrale allerdings ziemlich komplex: Es werden alle Personen im Haushalt mit deren Einkommen berücksichtigt. Auch die Höhe der Miete sowie das Preisniveau für Wohnraum in der jeweiligen Gemeinde spielen eine Rolle. So bekommt jemand, der in einem Eifeldorf wohnt weniger als jemand, der in der Trierer City lebt. Eine simple Einkommensschwelle gebe es daher nicht.