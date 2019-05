Wohngruppe statt Altenpflegeheim: Projekt wird fortgeführt

Ein langes erfülltes Leben im vertrauten Umfeld - dieser Wunsch soll in Wohn-Pflege-Gemeinschaften seine Erfüllung finden. Unterstützung für den nicht immer einfachen Aufbau solcher Wohngruppen als Alternative zu Altenpflegeheimen gibt seit mehr als vier Jahren das Landesprojekt „Wohnpunkt RLP“, das kleine Gemeinden auf dem Land berät. dpa

Am Donnerstag zog eine Fachtagung in Mainz eine Zwischenbilanz. Das Projekt werde weiter fortgesetzt, teilte Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) mit.

Damit ältere Menschen weiter in ihrer vertrauten Umgebung leben könnten, seien barrierefreie und kostengünstige Wohnungen nötig, erklärte die Ministerin, die auch für Demografie und Pflege zuständig ist. Neue Wohnformen für das Leben im Alter müssten „mit guter Nachbarschaft und professioneller Unterstützung bei Bedarf“ gekoppelt werden.

Bereits eingezogen sind bislang 32 Menschen in Wohn-Pflege-Gemeinschaften in Merkelbach (Westerwaldkreis), Feilbingert (Kreis Bad-Kreuznach) und Neuburg (Kreis Germersheim). Weitere fünf Wohn-Pflege-Gemeinschaften werden in den nächsten zwei Jahren fertiggestellt und bezogen, wie die Beratungsfirma empirica mitteilte, die 22 Modellprojekte näher untersucht hat. Weitere acht Kommunen sind demnach noch in der Planungsphase. In sechs Gemeinden wurde der Beratungsprozess beendet, da kein Investor oder Pflegedienst gefunden wurde. Eine Tagungsteilnehmerin aus einer dieser Gemeinden wies auf den Mangel an ambulanten Pflegediensten hin.

„Es läuft nicht immer rund beim Aufbau von Wohn-Pflege-Gemeinschaften“, räumte die Ministerin ein. Mitunter müssten viele Hürden genommen werden, vom Brandschutz bis zur Sozialhilfe. Manchmal seien intensive Diskussionen und lange Abstimmungsprozesse mit den unterschiedlichen Beteiligten nötig. Daher gebe es viel zu tun, damit der Aufbau von Wohn-Pflege-Gemeinschaften künftig schneller vorangehe.

Bislang sind laut empirica Fördermittel von 1,5 Millionen Euro in das Projekt geflossen. Hinzu kamen private Investitionen von 3,6 Millionen Euro. Dabei seien 30 Arbeitsplätze neu entstanden, erklärten die Beraterinnen. Bis Ende 2020 erwartet die Beratungsfirma einen weiteren baulichen Investitionsbedarf von sechs Millionen Euro.

Dörfer mit Wohn-Pflege-Gemeinschaften seien mit Blick auf den demografischen Wandel und eine alternde Bevölkerung Vorreiter nicht nur für den ländlichen Raum, sondern auch für Quartiere der Städte, sagte Bätzing-Lichtenthäler. Es gehe darum, dass Menschen auch im hohen Alter dort wohnen könnten, „wo sie ihr Leben verbracht haben, wo sie den Dialekt sprechen, wo sie sich zuhause fühlen“. Die Einrichtung von Wohn-Pflege-Gemeinschaften gehe oft einher mit der Gründung von gemeinsamen Mittagstischen, Nachbarschaftshilfen oder Bürgerinitiativen, sagte die Ministerin und rief aus: „Ein Dorf mit Zusammenhalt - was kann es Schöneres geben, als in so einem Dorf zu leben!“