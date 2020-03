Wohnhaus brennt aus: Schaden in sechsstelliger Höhe

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr mit eingeschaltetem Blaulicht ist zu sehen. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild.

Zemmer In Zemmer im Landkreis Trier-Saarburg ist am späten Sonntagnachmittag ein Wohnhaus niedergebrannt. Dabei sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses, eine Familie und ein älteres Ehepaar, konnten sich laut Polizeiangaben selbst in Sicherheit bringen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Das Gebäude im Ortsteil Rodt sei allerdings nicht mehr bewohnbar.