Beim Brand eines Wohnhauses in Hornbach in der Südwestpfalz ist ein Schaden von 200 000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Feuer am Sonntag vermutlich durch einen Blitzeinschlag entfacht. dpa