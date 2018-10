später lesen Wohnhaus brennt in Mülheim-Kärlich: keine Verletzten FOTO: Mohssen Assanimoghaddam FOTO: Mohssen Assanimoghaddam Teilen

Twittern

Teilen



Ein Wohnhausbrand hat in Mülheim-Kärlich (Kreis Mayen-Koblenz) für einen größeren Schaden gesorgt. Verletzt wurde bei dem Feuer am Dienstagmorgen niemand, wie die Polizei mitteilte. Die neun Bewohner des Doppelhauses seien am frühen Morgen vermutlich durch Geräusche geweckt worden. dpa