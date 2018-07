später lesen Wohnhaus in Flammen: Polizei vermutet Brandstiftung FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Nach einem Feuer in einem Wohnhaus in Irsch (Kreis Trier-Saarburg) vermutet die Polizei Brandstiftung als Ursache. Darauf deuteten erste Ermittlungen hin, teilte die Polizei Trier am Dienstag mit. Bei dem Feuer in dem Reihenhaus war am Vorabend niemand verletzt worden. dpa