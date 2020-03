Wohnhausbrand in der Südwestpfalz: Großeinsatz für Feuerwehr

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild.

Rosenkopf Ein Wohnhausbrand hat in der Südwestpfalz stundenlang insgesamt 90 Einsatzkräfte beschäftigt. Das teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Die Helfer wurden am Dienstagabend zu dem Feuer in der Gemeinde Rosenkopf gerufen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die fünf Stunden andauernden Löscharbeiten gestalteten sich zwischenzeitlich schwierig: Laut Feuerwehr wurde so viel Wasser gebraucht, dass aus umliegenden Ortschaften mit Tankfahrzeugen im Pendelverkehr noch Löschwasser geholt werden musste.