Wohnhausbrand in Römerberg-Dudenhofen: 200 000 Euro Schaden

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt durch die Innenstadt. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Römerberg-Dudenhofen Beim Brand eines Wohnhauses in Römerberg-Dudenhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) ist ein hoher Schaden entstanden. Das Einfamilienhaus sei nicht mehr bewohnbar, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. In dem Gebäude wohnte demnach eine dreiköpfige Familie.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa