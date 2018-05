später lesen Wohnhausbrand: Verletzter und mehr als 350 000 Euro Schaden FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Bei einem Wohnhausbrand in Bad Kreuznach ist ein Mann leicht verletzt worden. Die Flammen haben nach ersten Polizeiermittlungen einen Sachschaden von mehr als 350 000 Euro angerichtet. Eine Wohnung im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses hatte in der Nacht auf Sonntag Feuer gefangen, wie die Polizei mitteilte. Als die Feuerwehr eintraf, konnte sie das Gebäude aufgrund der Flammen und der starken Rauchentwicklung nicht mehr betreten. Alle Bewohner hatten sich bereits vorher in Sicherheit gebracht, ein 47-Jähriger erlitt eine Rauchvergiftung. Die Brandursache war zunächst unbekannt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. dpa