Wohnheim-Plätze sind weg: noch suchen Studenten nach Bleibe

Mainz/Trier Bis zum Start des Wintersemesters an den rheinland-pfälzischen Hochschulen sind es noch wenige Wochen, doch die Wohnheimplätze sind längst vergeben. Entsprechend sind Studenten anderweitig auf der Suche nach einer Bleibe - und die gestaltet sich regional sehr unterschiedlich, wie die Studierendenwerke berichteten.

Viele Wohnheimplätze, aber eben auch eine große Zahl an Studenten gibt es in Mainz mit seiner Johannes Gutenberg-Universität, der größten Hochschule des Landes. Mehr als 4200 Betten kann das Studierendenwerk hier vergeben, nichtsdestotrotz stehen Hunderte Suchende auf der Warteliste. Es seien nicht ganz so viele wie im vergangenen Jahr, aber die Zahl sei nach wie vor auf hohem Niveau, sagte Studierendenwerk-Sprecher Thomas Kohn-Ade. Rund zwei Bewerber kämen in der Landeshauptstadt auf einen Platz.