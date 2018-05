später lesen Wohnmobil stürzt ab: Fahrerin kommt mit Schrecken davon FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Twittern

Teilen



Nur knapp hat eine Frau den Absturz ihres Wohnmobils bei Hochstetten-Dhaun (Kreis Bad Kreuznach) verhindern können. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hielt die 52-Jährige am Sonntagabend mit ihrem Wohnmobil auf einer abschüssigen Fläche, weil sie eine Schublade im Wohnbereich schließen wollte. Sie zog allerdings die Handbremse nicht an, als sie den Fahrersitz verließ. Das Wohnmobil rollte so auf einen Abhang zu. Laut Polizei gelang es der Frau erst im letzten Moment, den Absturz zu verhindern. dpa