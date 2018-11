später lesen Wohnung brennt komplett aus: Mann rettet sich auf Baugerüst FOTO: Michael Hanschke FOTO: Michael Hanschke Teilen

Ein Mann hat sich in Sankt Augustin aus seiner brennenden Wohnung auf ein Baugerüst gerettet. Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, stand seine Wohnung beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits in Vollbrand. dpa