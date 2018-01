später lesen Wohnungen von Fußballfans nach Angriff auf Zug durchsucht Teilen

Twittern

Teilen



Nach einem Angriff auf Duisburger Fußballfans hat die Polizei Wohnungen von insgesamt zwölf Männern unter anderem in Rheinland-Pfalz durchsucht. Die Fans im Alter zwischen 19 und 32 Jahren stünden unter Verdacht, an der Attacke am 22. Oktober auf dem Bahnhof in Imsweiler (Donnersbergkreis) beteiligt gewesen zu sein, berichtete die Bundespolizei Koblenz am Freitagmorgen. Sie gehören den Ermittlungen zufolge zur Ultraszene des 1. FC Kaiserslautern. dpa