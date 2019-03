später lesen Wohnungsbrand verursacht Schaden von 100 000 Euro Teilen

Twittern

Teilen



Bei einem Wohnungsbrand in Wolfsfeld im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist ein Sachschaden von rund 100 000 Euro entstanden. Am Montag hatten in einer Wohnung im ersten Stock aus ungeklärter Ursache Bekleidungsstücke Feuer gefangen, wie die Polizei in Bitburg mitteilte. dpa