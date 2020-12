Wohnungsmangel verschärft Situation in Frauenhäusern

Eine Frau sitzt in einem Frauenhaus auf einem Bett. Foto: Maja Hitij/dpa/Archivbild

Mainz Seit Jahren sind Frauenhäuser regelmäßig ausgebucht, immer wieder müssen Menschen in Not abgewiesen werden. Etwas Besserung ist aber in Sicht, 2021 soll ein neues Frauenhaus eröffnet werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der Wohnungsmangel hat die Situation in den Frauenhäusern in Rheinland-Pfalz in den vergangenen Jahren weiter verschärft. „Die Verweildauer hat zugenommen. Es ist schwer, eine angemessene und bezahlbare Wohnung zu finden“, teilte die Koordinationsstelle der rheinland-pfälzischen Frauenhäuser mit. Dadurch ist in den Häusern noch weniger Platz für akut misshandelte Frauen. Bereits vor Ausbruch der Pandemie waren die Frauenhäuser meist durchgehend belegt. So war im Jahr 2019 an 90 Tagen kein Platz mehr frei gewesen. Regelmäßig mussten Frauen abgewiesen oder an andere Frauenhäuser verwiesen werden.

In Rheinland-Pfalz gibt es derzeit 17 Frauenhäuser mit insgesamt 282 Plätzen für Frauen und ihre Kinder. Insgesamt sind 106 Schlafräume vorhanden. Ein 18. Frauenhaus mit weiteren 11 Schlafräumen werde 2021 öffnen, teilte das Familienministerium in Mainz mit. Zudem würden im kommenden Haushalt 5,2 Millionen Euro in den Bereich „Gegen Gewalt an Frauen“ investiert, mit dem Geld solle auch die Finanzierung der Frauenhäuser verbessert werden.