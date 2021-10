Wohnen : Wer kann das bezahlen? So stark sind die Preise für Häuser und Wohnungen in der Region Trier gestiegen

Foto: dpa-tmn/Tobias Hase

Trier Eine neue Analyse bestätigt, wie heftig die Immobilienpreise in der Region Trier steigen. Überraschenderweise nicht nur in der Nähe zu Luxemburg, sondern auch an der Mosel oder in der Vulkaneifel, wo Menschen aus einem bestimmten EU-Land besonders gerne leben und Urlaub machen.