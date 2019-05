Wohnwagen brennt nach Gasexplosion: 80-Jähriger verletzt

Otterstadt Bei einer Gasexplosion auf einem Campingplatz in Otterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) ist ein 80-jähriger Wohnwagenbesitzer verletzt worden. Der Mann habe versucht, eine leere Gasflasche auszutauschen, dabei sei es zu der Explosion gekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Wohnwagen und Vorzelt seien sofort in Brand geraten. Beim Versuch, das Feuer zu löschen, habe der Mann Brandverletzungen erlitten. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Derzeit gehen die Beamten von einem Unfall aus. Die Ermittlungen dauern laut Polizei weiter an. Der Schaden wurde auf mehrere Tausend Euro geschätzt.