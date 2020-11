Wolf bei Bitburg überfahren? Genmaterial wird untersucht

Ein Wolf. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Mainz/Bitburg Mit einer DNA-Analyse wollen Experten herausfinden, ob in der Nähe von Bitburg in der Eifel ein Wolf überfahren wurden. Das tote Tier war nach Angaben des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums bereits am vergangenen Sonntagabend an der Bundesstraße 51 gefunden worden.

