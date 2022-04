Musik : Wolf Biermann gibt Konzert an Universität in Koblenz

Der Musiker Wolf Biermann auf der Bühne des Thalia Theaters. Foto: Georg Wendt/dpa/Archivbild

Koblenz Der Liedermacher und Dichter Wolf Biermann wird am 18. Mai ein Konzert an der Universität in Koblenz geben. Die Veranstaltung für und mit Biermann finde im Rahmen einer geplanten Kultur- und Projektwoche auf dem Campus in Koblenz statt, wie die Universität am Donnerstag mitteilte.

Die Universität Koblenz-Landau verlieh dem berühmten politischen Liedermacher und Lyriker im Jahr 2020 die Ehrendoktorwürde. Der Fachbereich Philologie/Kulturwissenschaften der Universität würdigte damit Biermanns besondere Verdienste um die Literatur und um die Wissenschaft, wie es hieß. Aufgrund der Corona-Pandemie seien die Feierlichkeiten für den Liedermacher und sein Konzert damals abgesagt worden.

(dpa)