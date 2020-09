Tiere : „Da muss es auch mal bumm machen“

Ein Wolf streift durch ein Gehege. Wolf „Billy“, der im Juli 18 Schafe und zwei Kälber gerissen hatte, erregt die Gemüter in der Eifel und auch innerhalb der rheinland-pfälzischen Ampelkoalition. Foto: picture alliance/dpa/Oliver Berg

Lissendorf/Bitburg/Mainz Bauern und FDP-Politiker fordern Abschuss von Wolf „Billy“. Vom grün-geführten Umweltministerium verlangen sie, die Eifel zum Präventionsgebiet zu machen. Die Mainzer Landesregierung spielt auf Zeit und lehnt es ab, das Tier töten zu lassen.

Geht es um den Wolf „Billy“, schwillt dem FDP-Landtagsabgeordneten Marco Weber die Halsschlagader an, während er mit seinem Traktor über den Familienhof in Lissendorf fährt. Der Landwirt aus der Vulkaneifel ist alarmiert, nachdem er im „Trierischen Volksfreund“ gelesen hat, dass der in der Region längst bekannt gewordene Grauwolf in Landscheid (Kreis Bernkastel-Wittlich) möglicherweise ein Reh getötet hat. Eine DNA-Probe muss das noch beweisen. Gewiss ist dagegen: „Billy“ hatte im Juli 18 Schafe und zwei Kälber in der Eifel gerissen. Weber hat nun genug von der Sorge, ob der Wolf in der Region weiter sein Unwesen treibt.

Er drängt den grünen Koalitionspartner im rheinland-pfälzischen Umweltministerium zum schnellen Handeln. Der FDP-Mann fordert, den Grauwolf zum Abschuss freizugeben. „Billy muss weg“, sagt Weber. Das alleine reicht dem Liberalen aber nicht im Kampf gegen den Wolf. Weber erwartet auch besseren Schutz für die Tierhalter. „Das Land muss die gesamte Eifel bis in den Kreis Bernkastel-Wittlich hinein zum Wolfspräventionsgebiet erklären – und zwar sofort“, sagt Weber.

Bislang gelten in der Region nur die Verbandsgemeinden Prüm, Gerolstein und Adenau als solche Gebiete, weil sie als Pufferzone für einen in Nordrhein-Westfalen streunenden Wolf gelten. Wer dort Schafen oder Ziegen hält, bekommt eine Förderung vom Land, wenn er höhere Zäune baut oder Herdenschutzhunde kauft. In den Gebieten, in denen „Billy“ wohl wütete, fließt noch kein Geld. Das muss sich ändern, sagt Weber und fordert, die Förderung auch für Besitzer von Kühen, Rindern und Pferden auszuweiten. „Wenn Kälber im Stall gerissen werden, ist das Maß voll“, sagt er.

Nicht nur beim Vulkaneifeler FDP-Mann erregt der Grauwolf die Gemüter innerhalb der rheinland-pfälzischen Ampelkoalition. Auch der Eifeler SPD-Landtagsabgeordnete Nico Steinbach fordert vom Ministerium, das Präventionsgebiet anzupassen und genauer zu formulieren, wann ein Wolf aus dem Verkehr gezogen werden muss. Bundesweit brauche es ein einheitliches Vorgehen, um den Bestand an Wölfen langfristig zu regulieren, fordert der Bürgermeister aus Oberweiler (Eifelkreis Bitburg-Prüm). „Ich bin nicht der Herrgott, der entscheidet, welche Lebewesen auf der Erde zu leben haben. Aber wenn das deutschlandweite Wachstum von Rudeln weitergeht und wir gleichzeitig eine nachhaltige Landwirtschaft mit Vieh auf der Weide wünschen, haben wir irgendwann ein großes Problem“, sagt Steinbach.

Zurückhaltender äußert sich eine Sprecherin des grün-geführten Umweltministeriums, wenn es um Folgen aus den Attacken von Eifel-Wolf „Billy“ geht. Zwar plant das Land eine Überarbeitung des 2015 veröffentlichten Wolfsmanagementplans, erwägt eine Erweiterung des Präventionsgebiets und schließt Förderungen für Rinderhalter nicht aus, wie Antworten auf eine Anfrage unserer Zeitung zeigen. Gespräche darüber soll es aber erst im Oktober geben – bei einem Runden Tisch.

Dem FDP-Landtagsabgeordneten Marco Weber kommt das zu spät. „Was soll denn noch alles passieren, damit das Ministerium in Mainz endlich reagiert?“, fragt er. Einen Abschuss von Billy lehnt die Landesregierung bislang strikt ab. Die Voraussetzungen für eine „Entnahme“ – so heißt der Abschuss im Bürokraten-Deutsch – seien weder laut Bundesnaturschutzgesetz noch laut Wolfsmanagementplan in Rheinland-Pfalz erfüllt, sagt die Sprecherin des Umweltministeriums.

Bauern im Land brodeln, wenn sie die Worte hören. „Was nützt es, wenn die FDP auf das Gas tritt, die SPD auf die Kupplung und die Grünen voll auf die Bremse?“, fragt Michael Horper, Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau. Er fordert, eine Abschussprämie für „Billy“ auszuloben, damit Jäger den Wolf erschießen dürfen. „Dieser Wolf tötet aus lauter Lust. Er hat Blut geleckt, das wird ihm keiner abgewöhnen. Da muss es auch mal bumm machen“, sagt Horper.

Der Eifeler betont, er erwarte vom Umweltministerium, Nutztierhalter, Wild und Rehe zu schützen. Auch er kritisiert, die Eifel nicht umgehend zum Präventionsgebiet erklärt zu haben. „Beim Wolf ist die Geduld des Bauern- und Winzerpräsidenten aufgebraucht“, grantelt der Üttfelder aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm.

Kurios: „Billy“ schafft es sogar, dass sich Koalitionspolitiker Unterstützung von der Opposition erhoffen. Der FDP-Landtagsabgeordnete Marco Weber fordert mehr Tatkraft vom Eifeler CDU-Abgeordneten Michael Ludwig, der seit Mai im Mainzer Landtag sitzt. „Die CDU-Opposition ist ein Totalausfall. Der Billen-Nachfolger ist wohl noch froh, die Eingangstür vom Abgeordnetenhaus gefunden zu haben. Mit dem Thema Wolf verbinde ich ihn nicht.“