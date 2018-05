später lesen Wolf im Kreis Neuwied stammt aus Lüneburger Heide FOTO: Alexander Heinl FOTO: Alexander Heinl Teilen

Twittern

Teilen



Der Wolf, der Anfang April ein Rothirschkalb bei Bad Hönningen im Kreis Neuwied gerissen hat, stammt aus einem Rudel aus der Lüneburger Heide bei Schneverdingen in Niedersachsen. Einer Untersuchung des Senckenberg-Instituts für Wildtiergenetik zufolge sei es mit hoher Wahrscheinlichkeit ein junger Rüde gewesen, teilte das Umweltministerium in Mainz am Freitag mit. Wölfe könnten pro Nacht bis zu 80 Kilometer zurücklegen. Es sei daher durchaus möglich, dass ein einzelnes Tier Rheinland-Pfalz durchstreife, ohne sich hier niederzulassen. dpa