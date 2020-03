Wolf: Neues Gesetz soll Türen der Hochschulen öffnen

Konrad Wolf (SPD), Wissenschaftsminister von Rheinland-Pfalz. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild.

Mainz Das neue Hochschulgesetz wird die rheinland-pfälzischen Hochschulen an zahlreichen zentralen Stellen spürbar verändern. Am Mittwoch stellte Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) den überarbeiteten Gesetzentwurf, der demnächst in den Landtag kommt, in Mainz vor.



Es gehe darum, die Türen der Hochschulen nach vielen Seiten zu öffnen, sagte der Minister. Unis und Hochschulen für angewandte Wissenschaften werden für einen noch größeren Personenkreis geöffnet, Seminare und Vorlesungen unterliegen in Zeiten der Digitalisierung nicht mehr einer Anwesenheitspflicht. Auch Regelungen zu den Leitungsstrukturen an Hochschulen verändern sich mit der Novelle, Studenten gewährt sie mehr Mitsprache.