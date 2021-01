Wolf übernimmt Vorsitz in zentralem Forschungsgremium

Der rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) bei einem Interview. Foto: Thomas Frey/dpa

Mainz Der rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) hat im neuen Jahr den Vorsitz in der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) von Bund und Ländern übernommen. Er löst Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) ab, wie das Wissenschaftsministerium in Mainz am Montag mitteilte.

Bund und Länder wechseln sich turnusgemäß in der Leitung der GWK ab. In dem Gremium wirken Bund und Länder in der Wissenschafts- und Forschungsförderung zusammen.