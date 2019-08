Wolfgang Niedeckens Nähe zu Rheinland-Pfalz

Worms Für den Kölner Musiker Wolfgang Niedecken ist das Konzert seiner Rockband BAP („Verdamp lang her“) an diesem Sonntag (11.8.) in Worms auch eine Art Heimspiel. Denn mit Rheinland-Pfalz verbindet den 68-Jährigen mehr als wohl viele denken.

„Mein Vater wurde 1904 in Unkel geboren und wuchs in einer Winzerfamilie auf“, erzählte der Gitarrist und Sänger. „Vermutlich stammt daher meine Vorliebe für Riesling, die ist wohl genetisch angelegt“, sagte er schmunzelnd der Deutschen Presse-Agentur. Unkel lag damals in der Rheinprovinz, Rheinland-Pfalz gab es noch nicht. Die aus den USA eingeschleppte Reblaus zerstörte zwischen den Kriegen Josef Niedeckens Lebensgrundlage in dem Ort und er zog nach Köln.