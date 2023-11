Bloß nicht wegrennen Der Wolf ist zurück – Was tun, wenn er vor einem steht?

Der Wolf ist zurück in Deutschland und auch in Rheinland-Pfalz. Seit Mai ist es bewiesene Tatsache, dass sich (mindestens) ein Wolf in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach aufhält. Im deutsch-belgischen Grenzgebiet in der Eifel gab es bereits zuvor Sichtungen. Auch in der Umgebung von Hentern im Kreis Trier-Saarburg glauben Menschen, einen Wolf gesehen zu haben (neue Erkenntnisse hierzu lesen Sie hier). Und im Oktober soll ein Wolf in Thalfang am Erbeskopf unterwegs gewesen sein und dabei Schafe gerissen haben. Eine DNA-Probe soll Klarheit bringen, ob es sich wirklich um einen Wolf handelte.