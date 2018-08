später lesen Wetter Wolken bringen keinen Regen: Temperaturen bis 31 Grad FOTO: Julian Stratenschulte FOTO: Julian Stratenschulte Teilen

Twittern

Teilen



Die Dürre in Rheinland-Pfalz und dem Saarland hält auch in der kommenden Woche an. Die Sonne zeigt sich allerdings seltener und wird oft von Wolken verdeckt. Der Montag beginnt heiter, im Laufe des Tages ziehen dichte Wolken auf, es bleibt aber fast überall trocken, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Sonntag vorhersagte. dpa