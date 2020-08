Wolken, Regen und Gewitter in Rheinland-Pfalz und Saarland

Ein Blitz schlägt am Morgen bei einem Gewitter ein. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Offenbach Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwartet zum Wochenende trübes Wetter bei Temperaturen um 20 Grad. Recht wechselhaft wird es am Freitag, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Nach etwas Regen am Morgen lockert sich der Himmel vielerorts auf. Am Oberrhein sind noch gelegentliche Regenschauer möglich, ganz im Westen und Nordwesten werden ab dem Nachmittag auch kurze Gewitter erwartet. Die Temperaturen erreichen maximal 24 Grad.