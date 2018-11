später lesen Wolken, Regen und Kälte am Wochenende FOTO: Jens Kalaene FOTO: Jens Kalaene Teilen

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich am Wochenende auf Regen und Kälte einstellen. Laut einer Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es am Freitag zunächst aber sonnig mit wenigen Wolken werden. dpa