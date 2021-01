Wolken-Schnee-Mix in Rheinland-Pfalz und Saarland

Ein kleiner Schneemann steht am Wegesrand. Foto: Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Mainz/Saarbrücken In Rheinland-Pfalz und dem Saarland kann in den kommenden Tagen Schnee fallen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, beginnt der Dienstag mit vielen Wolken am Himmel. Die Temperaturen liegen zwischen ein und vier Grad.

Anfangs bleibt es trocken, im Tagesverlauf kann es zu Schnee und Regen kommen. In der Nacht zu Mittwoch sinken die Temperaturen auf ein Grad am Oberrhein und minus vier Grad auf den höchsten Bergen. Es herrscht verbreitet Glättegefahr.