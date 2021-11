Wolken und Auflockerungen in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Die Sonne kommt hinter Regenwolken hervor. Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Offenbach Am Mittwoch ist in Rheinland-Pfalz und im Saarland meist mit bedecktem Himmel zu rechnen. Im Tagesverlauf könne es aber teilweise zu Auflockerungen und Sonnenschein kommen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Es bleibe voraussichtlich trocken, bei Höchstwerten zwischen vier bis sieben Grad.

In der Nacht soll sich zunehmend Nebel ausbreiten, im Süden könnte es stellenweise zu Glätte kommen. Die Temperaturen fallen laut Prognose auf null bis minus drei Grad. Auch am Donnerstag bleibt es den Meteorologen zufolge überwiegend bedeckt. Dennoch sind laut DWD Auflockerungen im weiteren Tagesverlauf nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen erreichen wohl zwei bis fünf Grad.