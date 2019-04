später lesen Wolken und Regen an Rhein, Mosel und Saar Teilen

Twittern

Teilen



Nach einer kühlen und teils regnerischen Nacht bleibt es an Rhein, Mosel und Saar am Donnerstag ungemütlich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, muss im Laufe des Tages mit Regen, in höheren Lagen auch mit Schneeregen gerechnet werden. dpa