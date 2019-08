Wolken und Regen bei maximal 28 Grad

Offenbach Warm, aber kaum sonnig wird der Dienstag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Vor allem im Norden kann es dabei im Tagesverlauf auch Regenschauer und einzelne Gewitter geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Morgen mitteilte.

