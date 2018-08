später lesen Wolken und Regen für Rheinland-Pfalz und das Saarland FOTO: Ole Spata FOTO: Ole Spata Teilen

Dichte Wolken und vereinzelte Gewitter sollen in der ersten Wochenhälfte über Rheinland-Pfalz und das Saarland ziehen. Am Montagvormittag bringen dichte Wolken aus Westen gebietsweise Regen, Blitz und Donner mit sich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag ankündigte. dpa