Wetter Wolken und Regen in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Mit Regen und Wolken ist in Rheinland-Pfalz und im Saarland auch in den kommenden Tagen zu rechnen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mit. Demnach ist es am Sonntag wechselnd bis stark bewölkt, während es im Süden und bis in die Mitte der beiden Bundesländer hinein zu Schauern kommt. Am Abend könne es dort vereinzelt auch zu Gewittern kommen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 21 Grad, und es weht ein mäßiger Wind. In den Hochlagen ist es kälter mit maximal 14 Grad, und es gibt teils starke Böen.