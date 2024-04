Wetter Wolken und Regenschauer erwartet

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist in den kommenden Tagen mit Wolken und Regenschauern zu rechnen. Zunächst ist es am Dienstag wechselnd bis stark bewölkt und es kommt zeitweise zu Schauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Bei Höchstwerten zwischen 12 und 15 Grad weht ein mäßiger Wind aus dem Südwesten mit starken, teils stürmischen Böen. Gegen Abend lässt der Wind nach und eine dichte Bewölkung zieht auf. Nachts sinken die Werte bei weitverbreitetem Regen auf sieben bis vier Grad.