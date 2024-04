Wetter Wolken und Schauer in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Die Menschen im Saarland und in Rheinland-Pfalz können sich in der kommenden Woche auf höhere Temperaturen freuen. Für Sonntag sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach allerdings erst einmal noch viele Wolken und etwas Regen voraus. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 20, in Hochlagen um 15 Grad.In der Nacht zum Montag bleibt es wolkig und meist niederschlagsfrei, in Richtung Pfalz könnte es teils auch stark bewölkt werden und zeitweise regnen. Es kühlt ab auf 8 bis 4 Grad.