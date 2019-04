später lesen Wolken und Schauer in Rheinland-Pfalz und im Saarland Teilen

Wolken, Regen, teils Schauer: In Rheinland-Pfalz und im Saarland sollten die Menschen am Dienstag die Regenschirme griffbereit halten. Bei vielerorts starker Bewölkung könne es immer wieder Schauer, ab der Mittagszeit auch einzelne Gewitter geben, berichtete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach. dpa