Wolken und Schauer: Zweite Wochenhälfte wird wechselhaft

Mainz Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird in der zweiten Wochenhälfte wechselhaft. Am Mittwoch bleibt es noch trocken und freundlich, im Tagesverlauf zeigt sich oft die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Die Temperaturen erreichen 11 bis 15 Grad. In der Nacht zum Donnerstag wird es aber ungemütlich: Eine Kaltfront bringt viele Wolken, schauerartigen Regen und einzelne Windböen mit sich. Es kühlt auf 8 bis 4 Grad ab.