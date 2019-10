Wolken verziehen sich in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Offenbach Die Regenschirme können die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland nächste Woche meist zuhause lassen. Nur am Montag kommen in der ersten Tageshälfte noch wenige Tropfen herab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte.

Nachmittags verzögen sich die letzten Regenwolken. Es werde 14 bis 18 Grad warm, im höheren Bergland sei es kühler.

Der Dienstag beginne mit vielen Wolken. Im Laufe des Tages lockere es jedoch auf, sogar die Sonne könne sich zeigen. Laut Vorhersage regnet es nicht und die Temperaturen klettern auf 14 bis 18 Grad.