Arbeit plus Urlaub Workation: Auch ein Trend für Tourismus und Unternehmen in der Region Trier?

Trier · Homeoffice unter Palmen oder am Meer: Das Arbeitsmodell „Workation“ verspricht attraktive Fernarbeit vom Urlaubsort aus. Bietet das Modell auch Chancen für den Tourismus in der Region Trier – und wie verbreitet ist es bereits in der Arbeitswelt?

02.09.2023, 15:00 Uhr

Jeder achte Deutsche würde gerne einmal eine sogenannte Workation ausprobieren, wie eine repräsentative Umfrage des digitalen Versicherungsmanagers Clark zusammen mit YouGov im vergangenen Jahr ergab. Workation – das ist die Verbindung aus dem englischen „Work“ (Arbeit) und „Vacation“ (Urlaub). Hat dieser Trend auch schon die Region Trier erreicht? Foto: CLARK

Von Thorben Behring

Seit Anke Nuxoll-Oster die alte Wehlener Kirche zu einem Tagungs- und Ferienhaus umgebaut hat, schicken sogar DAX-Unternehmen ihre Teams zum Arbeiten an die Mosel. „Die Nachfrage bei den Firmen ist sehr, sehr groß“, sagt die Eigentümerin.