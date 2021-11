Inflation macht’s noch schlimmer : Arm trotz Vollzeit-Arbeit: Warum sich dieser Familienvater kein Steak mehr leisten kann

Für René Palo reicht das Geld, das er in der Bäckerei verdient, nicht aus, um sich mal ein Steak zu gönnen (Symbolbild). Foto: Getty Images/ iStockphoto/artisteer

Trier Urlaub kann sich die Familie von René Palo (Name geändert) nur alle vier Jahre leisten. Dabei arbeitet der Mann Vollzeit in einer Großbäckerei. Er gehört zu einer Gruppe Menschen, die viel schuften - und deren Gehalt am Ende trotzdem nicht reicht.