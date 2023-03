Bundesgartenschau Worms dritte rheinland-pfälzische Partnerkommune der Buga

In der nordbadischen Stadt hieß es, Worms zeichne sich durch einen hohen Anteil an Grünflächen im innerstädtischen Bereich, aber auch durch Aktionen aus, die die Stadt noch grüner machen sollen. Die Buga-Organisatoren erinnerten insbesondere an das Wochenende „Worms blüht auf“ in jedem Jahr. „Mit Worms hat die Buga eine Partnerkommune gewonnen, die mit den alljährlichen Nibelungenfestspielen ebenfalls ein großes Kulturfest auf die Beine stellt“, sagte Geschäftsführer Michael Schnellbach in Mannheim.