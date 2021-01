Worms führt 15-Kilometer-Regel ein

Worms Die Stadt Worms führt wegen der hohen Zahl von Corona-Infektionen eine 15-Kilometer-Regel ein. Die Kommune schränke damit den Bewegungsradius ihrer Bürger für touristische Zwecke ein, teilte Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU) am Dienstag mit.

Die Stadt habe ursprünglich darauf verzichten wollen, doch das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium bestehe auf der Regelung. Zudem gilt in Worms nun auch wieder eine Maskenpflicht in der Fußgängerzone. Diese Bestimmung war am 20. Dezember ausgelaufen.

Die Maßnahmen, zu denen auch eine nächtliche Ausgangsbeschränkung zählt, gelten vorerst bis 31. Januar. In Worms gab es am Montag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 322,0 - so viele Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner gab es in den vergangenen sieben Tagen. Das ist mehr als doppelt so hoch wie der Wert für ganz Rheinland-Pfalz (139,3).