Worms: Urteil im Prozess um tödliche Messerattacke erwartet

Land- und Amtsgericht Mainz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz Fast neun Monate nach der tödlichen Messerattacke auf eine 21-Jährige in Worms wird in dem Mordprozess gegen ihren damaligen Freund heute voraussichtlich das Urteil gesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte in dem Verfahren vor dem Mainzer Landgericht 14 Jahre Haft für den angeklagten 28 Jahre alten Tunesier beantragt.

