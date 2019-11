Worms: Urteil im Prozess um tödliche Messerattacke steht an

Mainz Hinterrücks soll ein 28-Jähriger seine Freundin nach einem Streit erstochen haben - im Haus des Vaters des Opfers. Der Tod der 21-Jährigen löste im März Entsetzen in der Region aus, nun wird das Urteil im Mordprozess gesprochen.

Rund fünf Wochen nach dem Auftakt wird am kommenden Dienstag (26. November) das Urteil im Mord-Verfahren um die tödliche Messerattacke in Worms erwartet. Angeklagt ist vor dem Landgericht Mainz ein 28 Jahre alter Mann aus Tunesien, der zum Zeitpunkt der Tat im März dieses Jahres der Freund des 21-jährigen Opfers war. Er soll die junge Frau im Haus ihres Vaters, in dem er zeitweise auch wohnte, mit 30 Stichen getötet haben. Nun könnte er in eine Psychiatrie kommen.