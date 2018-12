später lesen Wünschewagen fährt Schwerkranke zu Sehnsuchtsorten FOTO: Roland Weihrauch FOTO: Roland Weihrauch Teilen

Ein letztes Mal mit Freunden und Angehörigen an den Lieblingsort fahren - das hat der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) in den ersten neun Monaten des Jahres 25 Sterbenskranken in Hessen ermöglicht. dpa