Eine zwei Meter lange Würgeschlange mitten auf der Dorfstraße hat für Aufregung in der kleinen rheinland-pfälzischen Gemeide Hennweiler gesorgt. Die Polizei zog am Montagnachmittag einen Fachmann zurate, der herausfand, dass es sich vermutlich um eine Boa Constrictor handelt. dpa

Der Experte fing das zwei Meter lange Reptil ein, die Polizei sperrte es zunächst in eine Zelle, bis der Experte das Tier an einen erfahrenen Halter weitervermitteln konnte. Die Polizei in Kirn sucht nach dem Eigentümer und bittet um Hinweise.

Mitteilung der Polizei mit Foto