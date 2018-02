später lesen Würzburg: Generalvikar des Bistums Speyer wird neuer Bischof Teilen

Der Generalvikar des Bistums Speyer, Franz Jung, wird neuer Bischof von Würzburg. Dies gaben das Bistum und der Vatikan in Rom zeitgleich am Freitagmittag bekannt. Der 51-Jährige tritt die Nachfolge von Friedhelm Hofmann an, der im September 2017 in den Ruhestand entlassen wurde. Hofmann war 13 Jahre lang Bischof in Würzburg. dpa