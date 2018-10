Wütende Fahrerin rast betrunken mit Auto auf Ehemann zu

Mit einem Sprung zur Seite musste sich ein Mann in Bad Kreuznach vor dem Auto seiner zornigen Ehefrau retten. Die 44 Jahre alte Frau war nach einem Ehestreit in einem Restaurant betrunken mit dem Auto nach Hause gefahren, ihr Ehemann war mit einem Taxi bereits vor ihr eingetroffen. dpa

Als sie ihren Mann auf dem Grundstück erblickte, raste sie durch ein geschlossenes Hoftor auf ihn zu, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Durch den Sprung blieb er unverletzt.

Der Ehestreit war beim Besuch in einem Restaurant am Dienstag eskaliert. Da die Frau während des Abendessens stark getrunken hatte, wollte ihr Gatte sie daran hindern, Auto zu fahren, vertraute den Autoschlüssel einem Kellner an und fuhr selbst mit einem Taxi nach Hause. Die wütende Frau ließ sich den Schlüssel vom Kellner anschließend wieder aushändigen.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,53 Promille bei der 44-Jährigen, die ihren Führerschein abgeben musste. Gegen sie wird nun wegen Körperverletzung und versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Mitteilung