Familie Wunsch und Wirklichkeit bei Kita-Zeiten in Rheinland-Pfalz

Zwischen den Wünschen der Eltern und dem Betreuungsangebot in Kitas klafft eine große Lücke. Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung hat berechnet: Bei 33,7 Prozent aller Familien mit Kindern unter drei Jahren besteht in Rheinland-Pfalz ein zusätzlicher Betreuungsbedarf von mindestens fünf Wochenstunden. Bei Familien mit Kindern über drei Jahren wünschen sich sogar 46,7 Prozent in Rheinland-Pfalz eine längere Betreuung.